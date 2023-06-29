«Компромиссы здесь неприемлемы»: в Госдуме заявили, что нужно ужесточить контроль питания детей после инцидента в лагере

Прокуратура Бурейского района сообщила о начале проверки по факту массового заболевания несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере «Белые горы». Предположительно, речь идет об отравлении.

Отмечается, что в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратились сразу 70 детей. Член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Тамара Фролова рассказала, что произошедшее может свидетельствовать о необходимости усиления контроля в сфере питания детей.

«Безопасность детей — превыше всего. Ситуация, произошедшая в «Белых горах» — из ряда вон выходящая. Контроль за питанием в детских садах, школах, санаториях и лагерях должен ужесточаться не от случая к случаю, а постоянно находиться на высоком уровне. Компромиссы здесь неприемлемы», — рассказала депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам парламентария, Роспотребнадзор, все уровни власти, поставщики, диетсестры — все должны быть начеку. Проверки в детских учреждениях должны проводиться чаще, ведь, как правило, такие ситуации происходят на фоне банального несоблюдения санитарных норм.

«Мы все, каждый на своем рабочем месте, должны заботиться о безопасности детей — не только своих, но и всех остальных. Контроль в этой сфере и сейчас достаточно жесткий, но если происходят подобные случаи — он должен быть еще жестче», — подытожила Фролова.

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