«Вызывать рвоту в данной ситуации нельзя»: видновские врачи спасли младенца, глотнушего жидкость для розжига

По словам врача-педиатра Видновской РКБ Натальи Шевчук, такая пневмония чревата полиорганной недостаточностью. В данном случае у мальчика помимо легких были поражены почки и печень.

«К сожалению, многие родители не знают, что именно в таких случаях есть опреденная тактика поведения, и мыть ресторанным способом, то есть вызывать рвоту, в данной ситуации нельзя, потому что именно средства для розжига, парафины чаще всего вызывают аспирационные пневмонии», — рассказала врач корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, что парафины попадают в дыхательные пути и оседают по телу, вызывая тяжелые пневмонии с выраженной дыхательной недостаточностью. В таких случаях детей часто переводят на искусственную вентиляцию легких. Исход такой ситуации, по словам педиатра, может быть печальным.

«Промывание желудка в данном случае должно проводиться только в условиях специализированного стационара или людьми, которые знают, как это делать. Очень часто к нам привозят детей с отравлениями или подозрением на отравление моющими средствами, различными лекарственными препаратами», — поделилась Шевчук.

В вышеуказанных ситуациях, по словам собеседницы, чем быстрее промоют желудок, тем лучше.

«В описанном случае с ребенком все обошлось благополучно. Конечно, не без осложнений данного состояния, но на данный момент он выписан в удовлетворительном состоянии из нашего стационара», — заключила врач.

Ранее видновские врачи прооперировали годовалого ребенка с редкой патологией.