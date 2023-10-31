«Квартира Зеленского — лишь один из лотов»: в Госдуме призвали продавать имущество украинских олигархов по всей РФ

В Крыму на аукционе продали квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Недвижимость в поселке Ливадия, расположенном недалеко от Ялты, обошлась бизнесвумен из Балашихи в 44,3 миллиона рублей. Деньги направят на нужды СВО, а также в помощь солдатам и их семьям.

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский рассказал нам, будет ли подобная практика использоваться и дальше.

«Крым успешно реализует на торгах имущество украинских олигархов, и ожидаемый доход бюджета региона к концу 2023 года составит порядка миллиарда рублей. В этой связи, продажа квартиры Зеленского — лишь один из таких лотов. Причем важно отметить, что средства пойдут на поддержку участников СВО и их семей, что делает этот процесс целевым, если можно так выразиться. Мне кажется, другие регионы РФ должны последовать примеру Крыма. В первую очередь, по этому пути уже идут наши новые субъекты», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению депутата, нельзя допускать, чтобы прибыль от обладания какими-либо активами в России могла попадать на Украину и использоваться для финансирования преступлений киевского режима.

Коллега Якубовского, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин выразил аналогичное мнение. Однако он предложил идти еще дальше и национализировать предприятия на освобожденных территориях, ранее принадлежавшие украинским элитам.

«В новых регионах без собственников остался целый ряд предприятий, от работы которых зависит ежедневная жизнь людей — прежде всего, объектов инфраструктуры, градообразующих предприятий. Во время моей поездки в Донбасс мы вместе с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым посетили несколько таких производств», — сообщил парламентарий.

Российской Федерации, добавил он, пришлось взять их под свое оперативное управление. Это очень серьезный вопрос — гораздо более серьезный, чем дорогая жилая недвижимость украинских богачей.

«Хотя есть приятный бонус и от продажи элитных пентхаусов — поступления в бюджет. Но лично я бы не стал покупать квартиру Зеленского — побрезговал бы», — заключил собеседник

Ранее мы сообщали, сможет ли бизнесвумен из Балашихи разбогатеть, перепродав квартиру Зеленского.