«Много свободного пространства»: в Госдуме рассказали, закроют ли российское небо из-за атак вражеских дронов

Киевский режим периодически атакует приграничные регионы России с помощью беспилотников. Так, безуспешным налетам регулярно подвергаются Севастополь, Крым и Белгород. Ожидаемо, что у многих граждан стал возникать вопрос о необходимости закрыть небо над Россией.

По словам депутата Госдумы Тамары Фроловой, эта тема уже всесторонне прорабатывается, и все необходимые меры своевременно принимают.

«В приграничных регионах закрыты аэропорты, в ряде субъектов ввели запрет на запуск гражданских дронов. Отмечу, что накануне наш президент Владимир Путин поручил Правительству РФ интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство России для их безопасной эксплуатации», — рассказала парламентарий интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фролова отметила, что сейчас все внимание государства направлено на нацбезопасность.

«С учетом всех принимаемых мер я считаю, что на сегодняшний день нет никакой необходимости полностью закрывать российское небо. У нас ведь очень много свободного воздушного пространства», — подчеркнула депутат.

Она также добавила, что все эксперты, в том числе и военные, в один голос говорят о минимальной вероятности аварий с участием беспилотников. Это связано с тем, что самолеты совершают полет на такой высоте, где БПЛА не используются. Риск столкновения в момент набора высоты и снижения, по их мнению, конечно, существует, но он минимален.

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