Сегодня лидер Германии Олаф Шольц сделал заявление, в котором повторил, что поставки оружия на Украину необходимы. Об этом пишет TAZ . По словам Шольца, это нужно, чтобы страна могла защитить свою целостность: «границы никогда больше не должны быть перемещены силой».

В ответ на крики из зала: «Договаривайтесь, господин Шольц!», канцлер ответил, что много и долго говорил с президентом России Путиным. И он снова сделает это «скоро».

Политолог Александр Чернявский напоминает, что Берлин находится под сильнейшим влиянием Вашингтона. И некоторые до сих пор считают, что ФРГ изначально являлась несуверенным образованием, всегда оставаясь переименованной Тризонией*.

«Наши иллюзии 1970–1990-х — показатель сомнительного качества советской дипломатии. Причем в 1989–1990-ом мы соглашались на поглощение ГДР от слабости и отчасти за деньги, обещанные Горбачеву в виде злополучных кредитов на развал страны. США же санкционировали этот шаг, не сокращая своего присутствия и влияния», — отмечает эксперт.

Влияние Штатов гарантировалось плотным контролем немецкой элиты, продолжает политолог. Было бы странно, если бы немцы после этого решились вести какую-то по-настоящему самостоятельную политику, добавляет он. По словам Александра, для этого нужен гораздо более глубокий кризис в Америке, нежели нынешняя «рябь на воде».

«Кому досталась Западная Германия, тот ее и обрабатывал, уму-разуму учил. По словам эксперта, Горбачев перестроил не только нашу страну, но и Европу. И тем самым возродил потенциальный центр силы в лице объединенной Германии. Теперь же Берлин — вассал Вашингтона», — сказал Чернявский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

* часть Германии, оккупированная в 1948—1949 годах войсками США, Великобритании и Франции.

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