Налог с маркетплейсов — не выход: в Госдуме предложили навести порядок в делах «Почты России»

Поддержка «Почты России» как системного элемента инфраструктуры РФ остается важной государственной задачей, заявил нам депутат Госдумы Артем Кирьянов. По его словам, предприятие нужно реформировать и наводить порядок в ее делах.

Необходимость в этом возникла на фоне недавно открывшихся цифр: «Почта России» закрыла 2022 год с большими убытками — 24,5 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на свежие данные аудита Федерального казначейства.

По словам Кирьянова, поддерживать работоспособность службы нужно путем систематизации имеющихся активов.

«Но важно понимать, как именно будет осуществляться эта поддержка. Кроме того, необходимо навести порядок внутри структуры. Разобраться с непрофильными активами, выдвинуть предложения по льготам и преференциям для бесперебойной работы «Почты» — все это задача менеджеров организации», — сказал депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С предложениями «Почты России», основанными на реальных цифрах, будут работать и законодатели, и исполнительная власть, добавил парламентарий.

«Но это не должны быть предложения о том, какой, например, оборотный налог взять с маркетплейсов для поддержки конкретного юрлица — представляется, что такой путь не самый эффективный», — уточнил Кирьянов.

Экономист, профессор РЭУ им.Г.В. Плеханова Наталья Проданова согласилась, что поддерживать «Почту» нужно.

«Разрушить всегда легче, чем сохранить. В любом случае, работать как прежде уже не получится. Сегодня как никогда нужно реформировать почтовую службу», — заявила собеседница.

Ранее мы сообщали о том, что в Подмосковье заработала почта Деда Мороза.