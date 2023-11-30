Юные жители Подмосковья уже могут отправить письма главному волшебнику в Великий Устюг

На территории Московской области организовано шестнадцать новогодних почтовых ящиков для отправки писем главному волшебнику в Великий Устюг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

При этом отправить письма можно и национальным коллегам Деда Мороза. Их адреса Почта России написала на табличках рядом с ящиками.

Если отправителю потребуется помощь в оформлении письма, то сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поедет в Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.