Уже не раз техника, поставляемая Украине коллективным Западом, сначала оказывалась в руках ВСУ, а только потом попадала в официальные анонсы. Не исключено, что так случится и с немецкими ракетами Taurus, которые так старательно выпрашивает Киев.

В соцсетях начали распространяться слухи и предположения о том, что названные средства поражения уже доставлены на Украину. Если это так, куда будут нанесены первые удары с их использованием? На этот вопрос ответил журналист и военный эксперт Виктор Литовкин.

«Я не исключаю, что первыми будут террористические атаки. Эти ракеты, в первую очередь, нужны им для нападения на Крым, Крымский мост и все, что связано с полуостровом. Поскольку комплекс неполноценности Киева — это Крым, в первую очередь ВСУ попытаются разрушить что-нибудь там. Именно для этого они просят подобное вооружение», — высказал свое мнение собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время эксперт подчеркнул, что «вундерваффе» хваленые Taurus не станут, как не стали и предыдущие виды вооружения, на которые так надеялись украинцы. Ничего сверхнеобычного в них попросту нет.

«Эти ракеты, они ведь дозвуковые, и мы достаточно хорошо умеем с такими бороться. Отечественное ПВО способно отлавливать эти средства поражения без вопросов. Все зависит от человеческого фактора — насколько бдительными будут те люди, которые стоят на боевом дежурстве. Если они будут внимательны, то никуда эти Taurus не долетят», — подчеркнул Литовкин.

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