«Гениальность и помешательство, явно одержим»: психолог раскрыл, почему певец Шарлот рискнул вернуться в Россию
Психолог Вафин объяснил неадекватное поведение певца Шарлота
Фото: [Специальные сети]
Молодой певец Эдуард Шарлот решил не отменять свое возвращение в Россию, несмотря на поднявшуюся в обществе шумиху по этому поводу. Как и ожидалось, сразу по прилету его задержала полиция.
Психолог Артур Вафин объяснил, почему скандальный исполнитель, на камеру сжегший свой паспорт, отважился на столь рискованный шаг. По мнению эксперта, Шарлот попросту впал в отчаяние.
«Человек, если у него нет денег и связей за рубежом, становится маргиналом. Еще в 1975 году Эдуард Лимонов написал, что на Западе советского — читай русского — человека ждет разочарование. То же и сейчас, но уже не только на Западе. Эмиграция — это всегда фрустрация, которая способна запустить негативные психические процессы», — рассказал психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Сожжение паспорта — далеко не единственная эпатажная выходка Шарлота. Он также в оскорбительной манере вызвал на музыкальную дуэль своего коллегу SHAMAN — певца, известного своей твердой патриотической позицией.
«Гениальность и помешательство всегда идут рука об руку. Иногда гениальность берет верх, иногда наоборот. Эдуард Шарлот явно одержим даймоном трикстера, то есть тенью, как сказал бы Карл Юнг. Это бессознательное провокатора, которое затмевает разум и толкает на абсолютно нерациональные поступки. Сжечь паспорт — это то же самое, что нанести себе физический вред, ведь паспорт — это символическая кожа гражданина того или иного государства, броня, гарантирующая защиту, но также накладывающая определенные обязательства», — подчеркнул Вафин.
Ранее певец Шарлот нарвался на жесткую критику депутата Госдумы Милонова.