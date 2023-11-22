«Гениальность и помешательство, явно одержим»: психолог раскрыл, почему певец Шарлот рискнул вернуться в Россию

«Гениальность и помешательство всегда идут рука об руку. Иногда гениальность берет верх, иногда наоборот. Эдуард Шарлот явно одержим даймоном трикстера, то есть тенью, как сказал бы Карл Юнг. Это бессознательное провокатора, которое затмевает разум и толкает на абсолютно нерациональные поступки. Сжечь паспорт — это то же самое, что нанести себе физический вред, ведь паспорт — это символическая кожа гражданина того или иного государства, броня, гарантирующая защиту, но также накладывающая определенные обязательства», — подчеркнул Вафин.