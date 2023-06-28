«Нетяжелые, посильные работы»: в российских школах вернут трудовое воспитание

Сегодня в Госдуме будут рассматривать законопроект о возвращении в школы трудового воспитания. Депутат Сергей Алтухов считает, что нужно прекратить создавать школьникам «тепличные условия» и начать приучать их к общественно полезной работе.

Как сказал парламентарий в разговоре с нашим корреспондентом, дети гораздо взрослее и ответственнее, чем кажется. В качестве примера он привел уборку в классе или снега на школьном дворе.

«Сейчас одни настаивают, что это обязанность школы, другие требуют скинуться на уборщицу. Теперь в законе об образовании закрепят обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду и исключат норму о согласии родителей», — сказал Алтухов журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как родитель троих школьников и депутат собеседник искренне приветствует нововведение. По словам парламентария, бережное отношение к вещам и окружающей среде формируется только через личное взаимодействие.

«Вряд ли ты будешь топтать собственноручно посаженную клумбу или мусорить в убранном тобой спортзале. Это нетяжелые, посильные работы, это нормальная педагогическая практика, отлично работавшая и в советской школе. Трудовое воспитание в школе повысит ответственность, научит ценить результаты чужого труда и сформирует правильную гражданскую позицию», — уверен парламентарий.

Ранее мы писали, что в Госдуме разбираются с несправедливостью на СВО.