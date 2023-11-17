«Нужно решать жестко»: в Госдуме предложили новый способ наказания для нерадивых УК после трагедии в Астрахани

После обрушения пятиэтажного дома в Астрахани, на который давно жаловались жильцы, вопрос о недобросовестных управляющих компаниях снова вышел на первый план. Трагедия не осталась и без внимания депутатов.

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов предложил свой вариант решения наболевшей для многих проблемы.

«И снова мы говорим о недобросовестных эксплуатационных компаниях, до последнего момента пытающихся заработать на обслуживании домов. Этот «последний момент» наступает, когда дом разрушается, и условия жизни в нем становятся невозможными. Уверен, вопрос с такими УК нужно решать жестко», — заявил парламентарий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник предложил организовать единый реестр управляющих компаний, в котором будут отражаться география их работы и качество предоставляемых услуг.

«Рейтинг будет основываться на нескольких критериях. Обсуждения еще ведутся, но использовать планируем принцип светофора — зеленая зона, желтая зона, красная. И пока УК находится в красной зоне, то есть, не справляется со своими обязанностями, выдавать ей разрешение на работу в новых домах будет нельзя», — объяснил Колунов.

Более того, депутат считает нужным определить и временной промежуток, за который компания должна исправиться и выйти из красной зоны. Если она не успеет, то лишится лицензии вообще и попадет в черный список.

«Письмо с соответствующим предложением в ближайшее время направим в Минстрой. Пора положить конец деятельности недобросовестных эксплуатационных компаний», — подчеркнул парламентарий.

Ранее мы сообщали, что жители частично обрушенного дома в Астрахани не получат новые квартиры.