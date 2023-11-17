«Нигде не прописано»: жители частично обрушенного дома в Астрахани не получат новые квартиры

Жителю обрушившегося накануне вечером пятиэтажного дома в Астрахани, который устроил в своей квартире ремонт, грозит тюремный срок в том случае, если будет доказано, что именно его действия привели к повреждению одной из несущих конструкций. Об этом заявила юрист Алла Георгиева.

Трагедия произошла вечером 16 ноября на Привокзальной площади. Два подъезда пятиэтажного жилого дома обрушились, одна женщина погибла. Как после сообщили в местном СК, предварительной причиной происшествия мог стать ремонт в одной из квартир. Следователи утверждают, что владелец мог снести несущие стены, в результате чего по дому пошла трещина.

По словам Георгиевой, сначала надо разобраться, почему именно такая версия стала у следствия основной.

«Какие доказательства незаконности перепланировки есть у следствия? Если были жалобы и обращения заинтересованных лиц в жилищную инспекцию, БТИ, отдел архитектуры местной администрации и прочие инстанции, то такая версия возможна», — сказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако, добавила юрист, жители дома жаловались на его плохое состояние еще до начала последний ремонтных работ в квартире.

«Жалобы были в сентябре в администрацию, в водоканал, депутатам. Соответственно, тут еще усматривается вина государственных органов, которые, зная о проблеме — дом долгое время не ремонтировался — бездействовали, хотя могли предотвратить трагедию», — подчеркнула Георгиева.

Главный вопрос, который сейчас волнует пострадавших, — где они будут жить, продолжила эксперт.

«Если дом не был признан аварийным, то, скорее всего, жители получат временное жилье и компенсации. В данной ситуации город не обязан предоставлять им постоянное жилье, это нигде не прописано, все будет на усмотрение местных властей. Скорее всего, виновным признают жильца, но надо дождаться результатов экспертизы», — констатировала специалист.

Если же дом признают аварийным, то его жители смогут претендовать на получение постоянного жилья в другом месте, отметила юрист. А ответственность за трагедию разделят между собой человек, проводивший ремонт, и те органы, которые бездействовали, зная о проблеме.

В данный момент, как сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, для жильцов поврежденного дома организованы временные пункты размещения и питание. Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.

Ранее сообщалось, что под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей не нашли.