Сестра-близнец устроившей стрельбу в брянской гимназии школьницы не пострадала

Полицейские опрашивают Дашу А., сестру Алины А., устроившей кровавое побоище в брянской гимназии. Они пытаются выяснить, что она могла знать о страшных планах сестры.

Даша находилась в том же классе, где произошла трагедия. Она не пострадала.

Также следователи беседуют с одноклассниками Алины. Они описывают ее как тихую и странную девочку, которая мало с кем общалась.

Сегодня утром 14-летняя Алина устроила стрельбу в гимназии, принеся с собой из дому помповое ружье «Бекас-3». Девочка застрелила одноклассницу, ранила еще пятерых человек, а затем застрелилась сама.

Силовики задержали отца Алины. Накануне 53-летний Дмитрий отмечал день рождения. Вероятно, это поспособствовало тому, что школьница смогла беспрепятственно взять ружье.