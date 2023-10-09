Опыт с украинцами есть: в Госдуме заявили, что Россия готова принять беженцев из Израиля

На фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС остро встал вопрос о беженцах — многие люди ищут убежища в других странах. Одной из них могла бы стать Россия, уже имеющая опыт по размещению и поддержке вынужденных переселенцев.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала нам, готова ли РФ принять тех, кто бежит от войны в Израиле. По словам депутата, наша страна открыта даже для тех, кто ранее ее покинул по политическим мотивам.

«Мы всегда готовы принять наших граждан, которые по каким-то причинам уехали в Израиль. Многие из них, скорее всего, сохранили российский паспорт, а потому проблем не возникнет. Главный вопрос — вернутся ли такие люди временно или навсегда», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий считает, что отлаженная система, которая использовалась при размещении украинцев, не даст сбоев и в этот раз. При наличии желающих РФ сделает все необходимое, что от нее требуется.

«Россия всегда в таких случаях старается оказать помощь пострадавшим. У нас уже существуют определенные меры поддержки для беженцев, ими уже пользовались те, кто приезжал с Украины. Это не только государственные инициативы, но и по линии РПЦ, партий и даже простых граждан. Собирают деньги, одежду, помогают с размещением. В тех же офисах «Единой России» выдавались продуктовые наборы и другие необходимые вещи. Поэтому беженцам, которые нуждаются в помощи, в том числе и израильским, она всегда будет оказываться», — подчеркнула Журова.

Ранее сообщалось, что Байден устроил барбекю-вечеринку в Белом доме после обострения ситуации в Израиле.