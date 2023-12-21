«От этого зависит наша нация»: в Госдуме предложили сделать сдачу ГТО обязательной

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать сдачу норм ГТО обязательной. В данный момент зачеты по физкультурно-спортивному комплексу являются добровольными для школьников и взрослых.

Член думского комитета по строительству и ЖКХ отметил, что практически у каждой школьной дисциплины есть итоговые или, как их еще называют, годовые контрольные работы.

«Это своеобразное подведение итогов года — проверяют, как ребята усвоили все то, чему обучались в течение года. Уверен, подобный формат должен появиться и на уроках физкультуры», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В случае спортивной учебной дисциплины, продолжил парламентарий, придумывать ничего нового не нужно — тут как раз пригодится комплекс «Готов к труду и обороне», возрожденный в 2014 году.

«Сдачу нормативов ГТО нужно сделать обязательной ежегодной «контрольной» для школьников всех возрастов. С малых лет подрастающее поколение должно осваивать спорт, а не обходить его стороной. Спорт — это жизнь, крепкое здоровье, иммунитет! От этих вещей во многом зависит наша нация и ее будущее», — заключил Колунов.

Письмо с таким предложением депутат планирует направить в Минпросвещения РФ.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание для школьных охранников.