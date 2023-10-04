«Пересядем на отечественную технику»: в Госдуме предложили жестко ответить на новое ограничение ЕС

В Евросоюзе продолжает расти число стран, запрещающих ввоз автомобилей с российскими номерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что ответ на упомянутые меры прорабатывается, но деталей раскрывать не стала.

Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, рассказала нам, какой может быть реакция на действия стран ЕС.

«Мы не отвечаем запретами на запреты. Мы, наоборот, готовы видеть здесь людей. Это относится и к тем, кто приезжает в Россию на машинах. В отличие от ЕС, мы всех хотим видеть, пусть приезжают. Поэтому ответ навряд ли затронет туристов», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время, считает депутат, реакция России должна быть жесткой. Например, можно в очередной раз надавить на Европу экономически.

«Это может быть либо некий дипломатический ответ, либо санкционный. Например, отказаться от импорта автомобилей, произведенных в странах, которые поддержали запрет. Так мы еще и пересядем на отечественную технику, меньше будет потребность в зарубежной», — отметила парламентарий.

Ранее мы сообщали, как нужно ответить Эстонии на переименование Калининграда.