Комитет парламента Эстонии по иностранным делам предложил использовать название Кенигсберг для российского Калининграда, а также переименовать Кингисепп в Ямбург или Яаму. Обсуждение вопроса может состояться уже через месяц.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал нам, как России нужно реагировать на подобные выходки. По его словам, единственно верный ответ в данной ситуации — открывать глаза местных жителей на то, кто ими правит. Есть и вариант с «силовым» решением вопроса, как на Украине, но пока его реализовать не удастся.

«Инициатива эстонских парламентариев — это пример идиотизма, до которого может довести людей националистическая идеология и русофобия. Излечить от этого можно только силовыми методами. Другие, как выяснилось, не работают. Пока до денацификации Прибалтики дело не дошло, всем людям на всем постсоветском пространстве нужно объяснять, чем опасен восточноевропейский национализм, к каким страшным последствиям и национальным трагедиям он может привести», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История Второй мировой войны, напомнил Сипров, показала, как вчерашние бытовые русофобы и антисемиты в Польше, Прибалтике и на Западной Украине в один миг превратились в гитлеровских карателей. И эта «коричневая зараза» из Восточной Европы никуда не исчезла, напротив, националистические режимы буквально на глазах превращаются в нацистские диктатуры, а начинается все вот с таких, на первый взгляд, абсурдных инициатив.

«Обязательно надо говорить и о тех, кто покровительствует всем этим нелюдям, называть поименно западных спонсоров фашистов. И это не просто риторика, это политическая реальность. Напомню, на днях в канадском парламенте чествовали 98-летнего нацистского военного преступника Гунько. Оба этих эпизода имеют общую природу и свидетельствуют о начале пандемии «коричневой чумы», — заявил политолог.

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