Позор обойдется дорого: сколько Ивлеева может заплатить за спасение карьеры

Анастасия Ивлеева может в ближайшее время отправиться в ДНР. Как сообщает 360tv , блогер хочет посетить больницы и встретиться с местной молодежью. Возможно, таким образом она планирует поправить имидж после скандальной «голой вечеринки».

Но отвлечь внимание от столь громкой истории будет трудно. Об этом нам рассказала депутат муниципального округа Капотня города Москва и учредитель фонда «Русская земля» Анна Данилова.

«Ивлеева, которая не просто стала участницей скандальной вечеринки, а устроила ее, попросту хочет уйти от ответственности и показать свой патриотизм. На фоне поездок других звезд это, скорее всего, всем понятно — Киркоров, Лолита, теперь и Ивлеева. Не исключено, что такая пиар-поездка совсем не подкреплена никакими благими намерениями, а вызвана только желанием вернуть свои контракты с банками», — предположила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Депутат напоминает, что россияне великодушны, но Анастасия все-таки должна понести ответственность.

«Сумма, которая ушла на вечеринку, умноженная в десять раз. Столько Ивлеева должна потратить на поддержку бойцов СВО, проливающих кровь за будущее страны. Тогда можно будет говорить о каком-то искуплении, восстановлении репутации», — подчеркнула Данилова.

Аналогичное мнение выразил политолог Сергей Разгуляев. Он отметил, что на фоне реакции общественности и шума в СМИ звезды ищут способы загладить вину, изображая «переосмысление».

«На СВО погибают наши ребята, проливается кровь. А в это время некоторые устраивают дорогие развратные вечеринки, шикуя и жируя. Хочется верить, хотя это сложно, что в их головах и сердцах что-то «екнуло». Но для чего нужны все эти поездки на Донбасс, на линию фронта? А парней там кто-то спросил, хочется ли им видеть опальных артистов? Давайте сначала спрашивать их, а не лезть туда без приглашения ради репутации», — призвал эксперт.

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