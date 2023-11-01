«Израиль закрыт для моего сердца»: известный продюсер осудил действия ЦАХАЛ, Пугачевой и Галкина

С начала СВО многие звезды и олигархи из России уехали в Израиль, который вскоре вступил в кровавую войну. В результате те, кто хотел обезопасить себя, забыв о Родине, все равно оказались в крайне сложном положении.

Поэт и музыкальный продюсер Вадим Цыганов рассказал, есть ли у него знакомые среди релокантов, и озвучил свое отношение к ним, а также к происходящему на Ближнем Востоке в целом.

«Были у нас знакомые в Израиле. Все это люди, которые считались русскими, а потом предали Родину, как всегда. Алла Борисовна, Максим Галкин* уехали из России и учат русских, как надо жить», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению продюсера, бегство известных людей не повлияет на итог СВО, а РФ сможет справиться с трудностями и без них.

Цыганов добавил, что люди должны жить по совести и по заповедям: не убей, не укради, не воруй. В особенности он подчеркнул последнее — вывозить все из страны, которая дала человеку так много, непозволительно, по мнению собеседника. Поэтому он осуждает звезд, которые это сделали.

«Вот это противно, это мерзко. Мне бы не хотелось с этими людьми не иметь ничего общего, но России самой выбирать, с кем будем строить наше общество. Мы все равно победим с Божьей помощью», — подчеркнул Цыганов.

Также продюсер осудил действия ЦАХАЛ в Палестине, из-за чего Израиль и стал опасным местом, в том числе и для российских релокантов.

«Израиль закрыт для моего сердца — тот Израиль, который есть сейчас, убивает детей, взрывает больницы. Они стирают с Земли все. В душе остался тот Израиль, где Бог, где наши апостолы, вот это мое», — заключил Цыганов.

Ранее в Госдуме предложили новый способ искупления для уехавших звезд.

*признан иноагентом в РФ