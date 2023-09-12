«Пусть отходы будут в другом месте»: в Госдуме призвали запретить Милохину въезд в РФ

Даня Милохин, едва вернувшись в Россию из Дубая, столкнулся с волной критики от простых граждан, недовольных его проукраинскими высказываниями. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и вовсе тут же предложила отправить беглеца в армию, после чего он спешно ретировался обратно в ОАЭ.

Зампред комитета Государственной думы по евразийским интеграциям и связям с соотечественниками Александр Бородай прокомментировал ситуацию. По его словам, очередное бегство Милохина — это победа, а не поражение.

«Я могу только порадоваться этому. Он — сомнительное приобретение для России, поэтому пусть убегает. Главное, чтобы никогда не возвращался. В армии он точно не пригодится, там предатели не нужны. Помимо антисоциальной направленности, он ведь еще и антирусский, так что его место в Киеве. Там такие, как он, необходимы», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий считает, что у личностей, критикующих Родину, вовсе не должно быть возможности возвращаться. Для страны будет лучше, если они навсегда станут «достоянием и гордостью» других государств.

«Ему конкретно и таким же персонажам, как он, людьми я их назвать не могу, стоило бы запретить въезд в Россию. Персонажа, издали похожего на Homo sapiens, которого зовут Даня Милохин, расцениваю как представителя другого биологического вида — вида биологических отходов. Зачем ему быть тут? Пусть отходы будут где-то в другом месте. Надеюсь, он больше не сможет переступить границу Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что Даня Милохин улетел за границу после требований призвать его в армию.