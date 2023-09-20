«Реализуется только то, что нужно»: в Госдуме призвали сделать программу инициативного бюджетирования федеральной

Программу инициативного бюджетирования, которая действует в Московской области и еще 50 регионах РФ, необходимо сделать федеральной. С таким предложением выступил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В рамках программы инициативного бюджетирования жители сами выступают с предложениями о том, как улучшить свой город. Граждане собирают инициативную группу, обращаются в муниципалитет и сообщают, что хотят улучшить. Они вносят 1% от необходимой для реализации проекта суммы, остальные средства поступают от муниципалитета и из регионального бюджета.

По словам Колунова, за несколько лет существования программа полностью доказала свою эффективность.

«Во-первых, степень полезности того или иного проекта, планирующегося к реализации через механизм инициативного бюджетирования, определяют только жители. Соответственно, реализуется только то, что действительно нужно в том или ином городском округе», — заявил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий призвал вывести программу на федеральный уровень, чтобы в каждом регионе жители могли самостоятельно определять то, на что будут тратиться деньги. Это позволит решать самые важные проблемы конкретных субъектов.

«Опыт реализации проектов, идущих напрямую от жителей, должен распространиться далеко за пределы Московской области, на всю Россию. Наш регион выступил «пионером» в этом плане, выступил блестяще. Пришла очередь остальных субъектов Российской Федерации», — подчеркнул Колунов.

Ранее депутаты Госдумы придумали, как поощрить особенно патриотичных выпускников.