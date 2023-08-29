«Семьям с детьми приходится все тяжелее, как мать знаю»: в Госдуме объяснили предложение о выплатах к 1 сентября

Депутаты Госдумы предложили выплатить всем учащимся России 26 тысяч рублей к новому учебному году на подготовку к школе, сообщают «Известия». Особенное внимание парламентарии призвали уделить детям из новых регионов, где сейчас особенно сложно.

Данное обращение уже направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Но откуда взять финансы? По статистике Минпросвещения, численность школьников в 2023-2024 учебном году составит 18,8 миллиона. То есть это речь идет о конечной цифре с восемью нулями.

«Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Я как мать это прекрасно знаю. Сама летом собирала ребенка в школу. Даже запрос в ФАС подготовила с просьбой проверить цены на школьные тетради. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» один из авторов предложения Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению.

По подсчетам Росстата, родителям на сборы ребенка в школу требуется в среднем более 20 тысяч рублей. На самом деле, считает депутат, нужно гораздо больше.

«Ведь Росстат считает по минимуму. То есть самое необходимое, в минимальном количестве и подешевле. На практике не всегда получается выгодно купить вещи. В Минфине заявили, что инфляция снизится только к следующему году. Чтобы помочь российским семьям справиться с финансовой нагрузкой, нужны ощутимые меры поддержки — поэтому мы и предложили», — объяснила Лантратова.

Впрочем, попросить не означает получить. Скептики спрашивают, откуда взять такие суммы. А авторы утверждают, что выделить их можно из резервного фонда Правительства.

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