«Содержать в течение года после расторжения брака»: российский адвокат придумала, как бороться с разводами

Количество бракоразводных процессов в России неуклонно растет. Об этом говорит неутешительная статистика.

По данным Росстата, в прошлом году зафиксировали более 683 тыс. расторжений брака. По сравнению с 2019 годом, это на 155 тыс. с лишним разводов больше.

Как рассказала адвокат Яна Воробьева, специализирующаяся в том числе на семейных делах, исправить ситуацию можно некоторым ужесточением процедуры развода.

«Поможет увеличение государственной пошлины за подачу иска о расторжении брака. Сейчас это 600 рублей. Возможно, если сумму увеличить, например, до пяти-шести тыс. рублей, это остановит пары от необдуманных поступков», — предложила Воробьева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по мнению эксперта, полезной мерой мог бы стать период для примирения сторон. Если он станет обязательным, то увеличится и срок рассмотрения дела о разводе — будет больше времени для примирения, разрешения накопившихся вопросов.

«Можно также предусмотреть, чтобы инициатор развода был обязан содержать супругу или супруга в течение года после расторжения брака. К слову, в некоторых странах есть такая практика. Необходимо также популяризировать медиацию (решение ситуации мирным путем с помощью независимого посредника — Прим. ред) в делах о разводе», — отметила собеседница.

Как пояснила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сейчас в России усложнена процедура развода только в семьях, где есть дети.

«В РФ, как и во многих других странах, суд может определить, что супруги, находящиеся в браке и имеющие общих детей, какой-то период времени могут подумать над своими отношениями. Этот период может длиться, например, три месяца. По истечении этого времени развод еще можно отсрочить», — сказала парламентарий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также депутат напомнила, что если один из родителей не явился на расторжение брака, то судья, скорее всего, не примет решение. Развестись быстро удастся только в том случае, если решение о разводе — консенсусное, то есть принято обоюдно.

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