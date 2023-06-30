Подкопить деньги и почистить соцсети: как подготовиться к разводу, чтобы не остаться без денег и детей

Развод - это событие, оказывающее долгосрочное влияние на личную жизнь, эмоциональное состояние и финансовое положение. Некоторые пары решают быстро разорвать отношения, а некоторые тянут процесс годами, потому что не могут доказать свою правоту в суде.

Чтобы процесс прошел гладко, необходимо позаботиться о себе и предпринять некоторые действия, прежде чем уведомлять своего партнера о прекращении отношений. Сохраните необходимую информацию из социальных сетей, а ненужное удалите или скройте.

«Прежде чем подавать на развод, убедитесь в том, что образ в социальных сетях соответствует вашим представлениям. Супруги часто имеют личные профили, доступные только для членов семьи и друзей. Информация, которая была доступна вам до подачи иска на развод, может быть скрыта после того, как будет сообщено о намерение развестись», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Записывайте все ваши обязанности и события, произошедшие до подачи заявления на развод. Данный журнал будет служить вам в качестве доказательства в поддержку вашего вклада в родительские обязанности и заботу о детях. Поможет в процессе, если придется делить детей.

«Разумным шагом будет создать небольшой фонд на случай чрезвычайных ситуаций, который поможет преодолеть периоды временной неразберихи с деньгами. Также позволит вам оплатить текущие расходы и гонорар адвоката», - уточнил эксперт.

При разводе важно обдумать все шаги и принять необходимые меры, чтобы защитить себя и свои интересы.

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