«Только так нужно учить их»: в Госдуме призвали посадить в тюрьму уехавших из РФ артистов

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что артисты, покинувшие Россию после начала СВО и критикующие власть, должны отсидеть в тюрьме перед тем, как вернуться на Родину.

По словам депутата, сейчас уехавшие знаменитости «поливают грязью страну, на которой наживались много лет».

«Для этих людей есть специальная статья в Уголовном кодексе, 275-я («Государственная измена» — Прим. ред.). Не надо просить их каяться, вернуться. Пусть они сначала отсидят, а потом возвращаются. Только так нужно учить их», — заявил Терюшков на мероприятии по обучению молодых наблюдателей за выборами губернатора Московской области.

Парламентарий подчеркнул, что подобная практика есть как в США, так и в Европе. При этом знаменитости в основном критикуют проведение специальной военной операции и присоединение Крыма, хотя Россия в 2014 году всего лишь «восстановила свою территориальную целостность», добавил он.

«Поэтому все эти мнения — западная пропаганда, а знаменитости, которые такие вещи поддерживают — нечисть. Нужно в головы молодежи, в головы детей вкладывать правильные вещи. И эти вещи должны быть основаны на наших скрепах, на наших традициях, на многовековой истории России. Иначе мы страну потеряем», — заключил Терюшков.

Ранее депутат ГД Бородай призвал запретить книги Бориса Акунина и других «предателей Родины».