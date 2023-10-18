«Требует кардинальных мер»: в ГД прокомментировали кражу денег у пенсионера с помощью билетов «Банка приколов»

Шуточные деньги привели к нешуточному преступлению. У пенсионера в Москве из кошелька пропали 100 тысяч рублей. Как сообщает Baza, мужчина попал в больницу, а супруга решила воспользоваться частью денег из его стотысячной заначки. В качестве соучастника выступил внук-подросток. Он купил билеты «Банка приколов», забрал оставшуюся часть запаса пенсионера и подменил все настоящие деньги шуточными.

По словам депутата Госдумы Абдулхакима Гаджиева, запретить печатать билеты «Банка приколов» нельзя. Финансовая безопасность человека в первую очередь зависит от него самого.

«Говоря о так называемых «прикольных» деньгах, мы снова упираемся в вопрос финансовой грамотности населения. Ведь производители таких купюр не утверждают, что они настоящие, поэтому и фальшивомонетчиками считаться не могут. Людям необходимо быть внимательнее», — заявил Гаджиев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако парламентарий добавил, что недобросовестные граждане часто пользуются фантиками «Банка приколов» в своих корыстных интересах. И это действительно стало проблемой.

«Прецеденты такие есть, и с этой позиции, конечно, необходимо законодательно отрегулировать процесс их оборота. Этот вопрос уже становится темой безопасности, поэтому требует принятия кардинальных мер», — подчеркнул депутат.

О каких мерах идет речь, Гаджиев не уточнил.

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