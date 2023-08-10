Трупов станет меньше: в России решили особым образом «расправиться» с пиротехникой

В России 92% пиротехники продается за три месяца ближе к новогодним праздникам. Все остальное время такие изделия либо хранятся на складах, либо в небольших количествах присутствуют в магазинах, рассказал общественный деятель, активный участник стримов «Народного фронта» Сергей Костеренко.

По его словам, на фоне случая со взрывом в Сергиевом Посаде, где пострадали десятки человек, стоит принять новые меры. Костеренко отметил, что заводы, магазины и места массового складского хранения пиротехники необходимо держать на особом контроле.

«Где размещены эти склады? Разумеется, удобнее их располагать ближе к местам сбыта, но все же с точки зрения безопасности такие склады лучше размещать в строго отведенных местах вдали от жилых кварталов. Чтобы обезопасить население от крупных взрывов пиротехники, стоит переносить места производства и хранения подальше от мест, где живут люди», — предложил Костеренко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С таким мнением согласен и член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. По его словам, в России на такого рода предприятиях действуют все необходимые регламенты, связанные с безопасностью, в том числе противопожарной.

«Пока преждевременно говорить, в чем была причина случившегося в Сергиевом Посаде, следственные органы будут разбираться, но последствия мы видим. Да, здесь вопрос в том, были ли соблюдены все меры безопасности, можно ли было размещать такой объем пиротехники на территории предприятия, да еще и расположенного вблизи жилых домов», — уточнил Альшевских в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так или иначе, подчеркнул депутат, последствия происшествия серьезные, и следственным органам придется серьезно разбираться, выявлять виновных, которые пренебрегли мерами безопасности и привлекать их к ответственности по всей строгости законодательства.

«Ну и как у нас это обычно бывает, после того, когда что-то случится, я думаю, все контролирующие организации готовят свои нормативно-правовые документы, чтобы провести проверки подобных объектов и в случае обнаружения нарушения правил хранения принять меры по их устранению», — отметил парламентарий.

Ранее мы сообщали о том, что судьбу двенадцати пропавших без вести устанавливают в Сергиевом Посаде после взрыва.