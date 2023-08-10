СК: судьбу двенадцати пропавших без вести устанавливают в Сергиевом Посаде после взрыва

Сотрудники ГСУ Следственного комитета России по Подмосковью проверяют информацию о трех жителях, которые считаются пропавшими без вести в результате взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.

Ранее было известно, что девять человек остаются пропавшими без вести после взрыва.

«Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

Напомним, что взрыв произошел в районе 10:40 9 августа. В областном Минздраве сообщали, что сейчас в больнице остаются на лечении 14 человек. При этом трое из них остаются в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую помощь.