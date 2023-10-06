«Турист вправе сам выбирать»: в Госдуме предложили изменить правила заселения в отели

Во многих отелях и гостиницах по всему миру существует правило: заселение с 14 часов, а выселение — с 12 часов дня. Однако далеко не для всех туристов это удобно, учитывая, что, покупая тур, платят они за полноценный день отдыха.

Как рассказал депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, такой график нацелен на дополнительный заработок представителей гостиничного бизнеса. Парламентарий подчеркнул, что правила заселения в отели пришли к нам в Россию из-за рубежа еще в 90-е годы, и за 30 лет они прижились и укрепились.

«Сейчас кажется, будто такие нормы и должны существовать — нормы, придуманные Западом явно не для людей, а в угоду собственным гостиничным империям. Так, расчетный час позволяет отелям продавать номера с наценкой 50-75% от стоимости суток за ранний заезд и поздний выезд», — отметил Колунов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время, по его словам, все понимают, что выезжать в 12 часов дня большинству туристов невыгодно — удобнее уезжать вечером или с утра, чтобы использовать день целиком и не рваться сломя голову на поезд или самолет.

«И мы должны дать постояльцам гостиниц такое право. Крупные зарубежные сети ушли из России, но почему-то их наследие осталось. Это неправильно. Разумно подумать над едиными российскими стандартами, рассчитанными, прежде всего, на комфорт и удобство людей. Турист вправе сам выбрать, в какое время он хочет выезжать, а в какое заезжать», — подытожил депутат.

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