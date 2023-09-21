«Не набивайте тарелку всем подряд»: выяснилось, как справиться с соблазнами шведского стола

В России пляжный сезон завершился, но, предупреждают специалисты, отдых в других странах таит в себе массу соблазнов и рискует обернуться лишним весом.

Так, поясняет врач-терапевт и нутрициолог Ирина Никулина, главная беда для всех, кто пытается держать себя в форме — это шведский стол, который буквально «ломится» от разнообразных угощений.

«В отпуске всегда хочется «пуститься во все тяжкие»: ничего не делать, спать до обеда и пробовать все блюда шведского стола. Но уже доказано, что наличие свободного времени и скука способствуют перееданию. Чтобы этого избежать, постарайтесь быть активнее: больше гуляйте, пользуйтесь услугами отеля, находите интересные занятия самостоятельно», — рассказала она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но в то же время, по ее словам, некоторые стремятся поставить себе жесткие ограничения или считают калории. Однако это может сыграть злую шутку. В отпуске действует то же правило, что и в обычной жизни — не стоит жить в системе постоянных ограничений, иначе организм обязательно сорвется.

«Чтобы не переедать с учетом обилия шведского стола, обойдите все блюда и скажите себе, что за время пребывания у вас будет возможность все попробовать. Так что не стоит набивать свою тарелку всем подряд в первый же прием пищи. Начинайте трапезу с комбинации из свежих овощей, ешьте размеренно. Вы в отпуске, так что спешить не нужно. И не берите десерт заранее — при планомерной и спокойной еде может случиться и так, что вам его не захочется»,— уточнила медик.

Директор по маркетингу и продажам LES Art Resor Елена Винокурова добавила, что современные отели обычно предлагают очень разнообразное меню. Оно точно не приестся и не оставит равнодушными любителей здорового, высокобелкового или низкоуглеводного питания.

«У многих есть овощи, фрукты, блюда из рыбы, мяса, птицы, самые разные гарниры и салаты. Остается только выбрать то, что нравится. Но брать сразу много не рекомендуется. В этом и прелесть шведского стола — если что, всегда можно взять добавку», — добавила Винокурова.

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