У Минобороны должна быть своя выгода: почему Шойгу решил провести аудит земель ведомства
Депутат ГД Альшевских раскрыл смысл аудита земель Минобороны
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ]
Министр обороны Сергей Шойгу предложил проверить, как используют земли ведомства, которые успели передать властям регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС. Депутат Госдумы Андрей Альшевских объяснил, зачем нужен аудит, и что будет по результатам ревизии.
Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции пояснил, что на балансе Минобороны находится много земель, которые никак не используются и находятся в запущенном состоянии. Именно их и передают муниципалитетам.
«Если в городе есть заброшенные места, то они тормозят его развитие. Субъекты берут участки не просто так, а под конкретные цели. Полученные наделы они обязаны использовать для государственных и муниципальных нужд, «вводить в оборот», — подчеркнул Альшевских в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам депутата, в каждом случае есть обоснование, для чего передают земельный участок. Главы дальневосточных регионов указывают это в своих обращениях к министерству, и у последнего должна быть своя выгода. Это могут быть разные инвестиционные проекты.
«Предположим, город взял землю под застройку в рамках государственно-частного партнерства, и Минобороны должно было получить квартиры. Если администрации городов и субъектов попытаются найти кривые схемы и использовать земли в своих интересах, аудит это покажет. Я думаю, если обнародуют результаты, это будет интересная детективная история», — заключил парламентарий.
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