Сезон проката электросамокатов стартует в Московской области

В Подмосковье начинается сезон кикшеринга, прокат электросамокатов уже доступен в 33 городских округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Жителям и гостям региона для аренду будут доступны электросамокаты компаний WOOSH, Юрент, Яндекс GO, Европа сервис, Lite и SanRent. В ведомстве напомнили, что в прошлом году в правила дорожного движения добавили новую категорию транспортных средств — СИМ (средства индивидуальной мобильности), куда вошли самокаты. Теперь ездить по правому краю дороги на СИМ можно водителям самокатов старше 14 лет и в случае, если максимальная скорость на участке дороги не превышает 60 километров в час. Выехать на дорогу можно только при отсутствии велосипедной дорожки, обочины, тротуара или если нет возможности двигаться по ним. В ведомстве также призвали отказаться от пользования электросамокатами в плохую погоду, а также правильно парковать их.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.