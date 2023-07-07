В Госдуме объяснили, в каком случае могут признать Акунина иноагентом

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в Сети предложила признать Бориса Акунина иноагентом. Она считает, что писатель не должен получать деньги за свои произведения в РФ.

Занко отметила, что один из театров Санкт-Петербурга ставит спектакль по его произведению. При этом Акунин является членом организации «Настоящая Россия» (признана иноагентом. — Прим. ред.), которая выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины.

Сам писатель неоднократно проявлял свою антироссийскую позицию.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев высказал мнение, что в этом вопросе нужно разделять личность писателя и его творчество.

«Если писатель использует свою известность и талант для того, чтобы пропагандировать свои политические взгляды, и будет установлено, что он получает финансирование из иностранных источников, то его, конечно же, следует признать иноагентом», — сказал парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хамзаев признался, что он не является любителем творчества Бориса Акунина, но прежде, чем запрещать его произведения в России, нужно разобраться, пропагандирует ли он через них свои политические взгляды.

«Тут мнения людей разнятся — кому-то нравится научная фантастика, кому-то фантастика в жанре апокалипсиса. Но продажу произведенного им контента стоит запретить тиражировать в России в том случае, если он с помощью книг пропагандирует свои политические взгляды», — отметил Хамзаев.

Ранее депутат ГД Бородай призвал запретить книги Бориса Акунина и других «предателей Родины».