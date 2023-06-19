В Госдуме поддержали идею установить танки НАТО в Москве

С передовой приходят новости об уничтожении первых образцов техники НАТО. Профессор Финуниверситета при Правительстве РФ, преподаватель истории Артемий Рожнов предложил устраивать выставку таких трофеев возле зарубежных посольств в столице.

По его словам, наглядная демонстрация успехов Российской армии поднимет градус патриотизма и уверенности в нашей победе.

«Почему бы России не организовать демонстрацию уничтоженной натовской техники, как в прошлом году сделала Украина с нашей? Выставить на всеобщее обозрение захваченные образцы перед западными посольствами в Москве: «Леопарды» – перед немецким, а «Брэдли» – перед американским», – предложил профессор в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Таким образом, трофеи могли бы появиться на Ленинском проспекте и Новинском бульваре соответственно. Такой шаг обрушит акции американских компаний, поставляющих вооружение ВСУ. Пострадает репутация этих образцов оружия и всей администрации Киева во главе с Зеленским.

«Выставка снимет как минимум часть претензий, предъявляемых обществом к Министерству обороны РФ об информационном сопровождении хода СВО. Вместо сухих и скучных отчетов – самое что ни на есть осязаемое подтверждение успехов наших ребят», – отметил собеседник.

Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев назвал это предложение интересным противовесом тому, что в 2022 году российский танк выставили у посольства в Берлине.

«Мы тогда восприняли это очень плохо, поэтому повторять не хочется. В целом, я сторонник того, чтобы доказывать правоту на поле боя. Но с другой стороны, они пытаются уничтожить нас всеми средствами и силами», – пояснил депутат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, по словам парламентария, такая инициатива имеет место быть.

«Предложение интересное для народа. Если мы сможем вытащить простреленные «Леопарды», «Брэдли», французские AMX-10RC, эти экспонаты можно поставить у посольств. Так НАТО, наращивающее свои группировки в Польше и Прибалтике, увидит возможные последствия. Россия ни на кого не нападает, но к ответу мы готовы всегда», – рассказал Терентьев.

Если говорить о конкретных действиях, депутат добавил, что доставить технику НАТО к посольствам могли бы даже волонтерские организации.

«Другой вопрос, что согласовывать это нужно будет на высших уровнях», – отметил он.

Ранее депутат Госдумы Колунов предложил запретить запускать дроны во всех регионах России.