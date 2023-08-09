В Госдуме придумали, как спасти деревни Подмосковья от «вымирания»

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов предложил распространить действие «Сельской ипотеки» на агломерации Московской области. Об этом парламентарий сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Колунов напомнил, что «Сельская ипотека» дает возможность получить ипотечный кредит на строительство или покупку жилого дома в сельской местности под процент от 0,1 до 3. Суть программы — остановить «вымирание» поселков и деревень России и создать достойные условия для проживания граждан на отдаленных от городов территориях.

«Но есть сложность. Сейчас льготные ипотечные условия действуют на всех сельских территориях России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Наши жители из Волоколамска, Лотошина, Шаховской обращаются ко мне постоянно, просят распространить льготную ипотеку и на их регион. И это справедливо», — заявил депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Парламентарий считает, что распространение «Сельской ипотеки» на сельские агломерации Подмосковья (Луховицы, Волоколамск, Шатура, Талдом, Можайск, Истра, Зарайск, Руза, Серебряные Пруды, Лотошино и Шаховская) даст толчок к развитию жизни в селе, поддержит людей на отдаленных территориях, а также предотвратит массовые переезды поближе к Москве.

«Готовим письмо с соответствующим предложением в Минсельхоз России, надеемся на поддержку и всесторонние обсуждения», — заключил Колунов.

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