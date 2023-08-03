В Госдуме придумали, куда сводить Джонни Деппа, когда он приедет в Россию

Известный голливудский актер Джонни Депп намерен приехать в Россию. Судя по многочисленным сообщениям СМИ, свой визит звезда «Пиратов Карибского моря» планирует на ноябрь.

Главная цель этой поездки — запись совместного трека с музыкальным коллективом «ЯМОРЕ» из Москвы. Кроме того, актер выступит с концертом своей собственной группы «Hollywood Vampires» в рамках тура. Российские музыканты, согласно слухам, тоже выступят на этом мероприятии с анонсом своего будущего детища.

Однако важной точкой в маршруте американского артиста, по мнению зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, должны стать музеи Московского региона. Внук великого писателя Михаила Шолохова заявил, что такая «вылазка» позволит Деппу полностью погрузиться в русскую культуру.

«Если он все-таки сюда приедет, помимо обязательного набора из Кремля, Третьяковки и Большого театра я бы, конечно, ему показал места, связанные с нашей литературой. Потому что русская литература — самая непревзойденная в мире», — отметит Шолохов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Особое внимание голливудскому артисту, по словам собеседника, стоило бы обратить на наследие одного из самых великих авторов нашей Родины — Александра Сергеевича Пушкина.

«Нужно посетить те посвященные Пушкину музеи, которые функционируют в Москве и, кстати, в Подмосковье. Я думаю, это такое хорошее дополнение к стандартному маршруту для более глубокого погружения в русскую культуру», — подытожил парламентарий.

Например, музеи имени Пушкина есть на Пречистенке в Москве, в Одинцовском, Подольском, Волоколамском городских округах, в Чехове и в других городах.

Ранее мы сообщали, что Джонни Депп записал обращение к российским поклонникам в преддверии премьеры фильма «Жанна Дюбарри».