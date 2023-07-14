Вырубаем колонки: в Госдуме предложили увеличить штрафы за громкие звуки

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за громкий шум в многоквартирных домах в дневное и ночное время. С соответствующей инициативой выступил член думского комитета по строительству и ЖКХ от «Единой России» Сергей Колунов.

Сейчас по СанПиНу допустимый уровень шума в домах днем — 55 дБ (децибел), а ночью — 45 дБ. В Подмосковье, например, обеспечение тишины и покоя граждан регулирует соответствующий областной закон, который распространяется не только на квартиры и дворы, но и на садоводства и огородничества.

«За нарушение правил, установленных законом, наступает административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. Для граждан — от одной до трех тыс. рублей, для должностных лиц — от пяти до десяти тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тыс. рублей», — напомнил Колунов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению парламентария, за превышение уровня шума в многоквартирных домах штрафовать нужно больше. При этом, подчеркнул депутат, важно в таких случаях определять источник шума — наибольший дискомфорт гражданам доставляет профессиональное звуковое оборудование (громкоговорители, звукоусилители, радиосистемы, колонки и проч.).

«Возможно ужесточить ответственность за слишком громкий шум в любое время суток. А для тех, кто в дневное время превышает допустимый уровень шума, при этом используя профессиональное звуковое и иное оборудование, увеличить штрафы», — заключил Колунов.

Однако с привлечением нарушителей к ответственности могут возникнуть сложности. Юрист Юрий Капштык отметил, что сейчас у Роспотребнадзора, отвечающего за благополучие населения в санитарно-эпидемиологической сфере, не хватает ни сотрудников, ни оборудования для фиксации громких звуков. Этим вопросом сейчас занимаются либо коммерческие организации, либо сотрудники полиции, которые шумным соседям могут «только пальцем погрозить».

«Чтобы повышать штрафы, необходим специальный механизм. Если он будет, то превышение уровня шума можно отнести к нарушению конституционных прав человека. Тогда размер взысканий только с физлиц может начинаться от 30 и достигать 50 тыс. рублей», — предположил Капштык.

Он добавил, что для создания механизма отслеживания чрезмерно громких звуков власти должны определиться, в чьи полномочия должен входить контроль за уровнем шума в домах.

«Либо этим вопросом должен заниматься Роспотребнадзор, либо МЧС. В первом случае необходимо увеличить штат сотрудников ведомства и снарядить их оборудованием, а во втором — модернизировать сигнализацию во всех домах, внедрив в нее датчики шума», — заключил юрист.

Ранее Колунов предложил установить в России единый стандарт времени тишины.