«Ветераны СВО ждут протезы по несколько месяцев»: в Госдуме призвали помогать бойцам-инвалидам быстрее

Проблема с протезами для ветеранов спецоперации приобрела достаточно большие масштабы, заявили в Госдуме. Оказалось, что лишившиеся конечностей бойцы СВО ждут протезы по несколько месяцев, так как они изготавливаются индивидуально под каждого.

Сегодня депутаты собрались на закрытое пленарное заседание. Все фракции парламента подняли вопрос по поводу средств реабилитации, и сегодня председатель ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости разобраться с временем ожидания помощи.

«Мы с коллегами заслушали информацию приглашенных заместителей глав Минтруда Алексея Вовченко, Минздрава Евгения Камкина и Минпромторга Екатерины Приезжевой по данному вопросу. Задача всех нас — выявить все существующие проблемы и незамедлительно принять меры по их разрешению», — отмечает парламентарий Тамара Фролова.

Известно, что большинство ранений в зоне СВО носят минно-взрывной характер, и травмированные участники спецоперации нуждаются в колясках и протезах. Как выяснилось на деле, этих средств реабилитации не хватает, продолжает депутат.

«По итогам обсуждений парламент решил направить обращение к Правительству РФ по решению поднятых сегодня проблем в отношении участников СВО. Наши ребята ни в коем случае не должны оставаться без поддержки!» — подчеркивает Фролова в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Президент в апреле утвердил фонд защитников Отечества и поручил, чтобы власти следили за обеспечением средств реабилитации. В том числе и тех, которые не входят в федеральный перечень, добавляет Тамара Ивановна.

«Надо, чтобы никто не проводил слишком много времени в ожидании, чтобы все отзывы бойцов относительно этих средств были учтены, чтобы все было максимально комфортно», — резюмирует депутат.

Госдума в ближайшее время сформирует все проблемы по этой теме и направит обращение в Правительство для последующего решения. На данный момент первоочередное — это сокращение сроков выдачи средств реабилитации и их качество.

Ранее в Госдуме предложили изменить условия получения красного аттестата.