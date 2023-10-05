«Выделяются колоссальные средства»: в Госдуме напомнили, какие доплаты полагаются педагогам

В России сегодня отмечают День учителя. Этот праздник был учрежден для привлечения внимания к деятельности педагогов.

У нас в стране поддержке учителей уделяется особое внимание, для них действуют различные вспомогательные меры и льготы, напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Во-первых, есть указ президента, в соответствии с которым сегодня средний размер заработной платы работников образования должен соответствовать среднему размеру оплаты труда в конкретном регионе. Это позволило с 2012 года, с момента издания указа, серьезно подтянуть уровень заработной платы педагогов», — уточнила парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, напомнила Бессараб, педагогов в стране не хватает, поэтому на территории всей Российской Федерации действует программа «Земский учитель», в соответствии с которой молодой педагог может получить подъемные средства на собственное жилье.

«Также по поручению президента педагоги уже получают по пять тыс. рублей за классное руководство, в том числе в колледжах. А на уровне некоторых регионов, например, в Краснодарском крае, принято решение губернатором, чтобы каждый учитель получал по пять тыс. рублей. Дополнительно на это выделяются колоссальные средства», — напомнила депутат.

По ее словам, сегодня предоставляется ряд специальных гарантий на всей территории субъектов РФ в зависимости от региональных решений.

«Уверена, что за профессией педагога не только прошлое, но и будущее, потому что это востребованная специальность, это важная, значимая профессия, вызывающая огромное уважение всего общества», — подытожила собеседница.

Ранее в России предложили вести персональный рейтинг учителей.