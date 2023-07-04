«Зависит от властей»: в Госдуме рассказали, на что потратят курортный сбор в Геленджике

Налоговые сборы помогут жителям курортов РФ жить лучше. Это стало ясно из беседы депутата ГД Сергея Алтухова с главой Геленджика Алексеем Богодистовым. Они обсудили сбор специального туристического налога.

Парламентарий напомнил, что Госдума в конце прошлого года продлила эксперимент по взиманию курортного сбора до конца 2024 года. Он также добавил, что успешность и эффективность сбора во многом зависит от того, как местные власти контролируют уплату этого налога.

«Многое зависит от властей. Если в больших пансионатах все в порядке с учетом, то мелкие предприниматели зачастую работают «в серую». Вижу, что в городе проделали серьезную работу, чтобы узаконить гостиничный бизнес и сферу частных услуг по аренде жилья», — отметил депутат, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению Алтухова, это сразу отразилось на поступлении средств: только за пять месяцев 2023 года курортный сбор увеличился больше, чем вдвое. А всего в этом году в Геленджике с отдыхающих планируют собрать более 70 млн рублей. Благодаря им более уютными и благоустроенными станут прибрежные зоны в маленьких курортных местах Геленджика.

Напомним, что сбор удерживают и переводят в бюджет гостиницы, отеля или санатория. Вырученные средства отправляют на благоустройство. В Геленджике сумма сбора составляет 30 рублей в сутки с каждого взрослого отдыхающего.

«В курортный сезон нагрузка на инфраструктуру гораздо выше, чем в межсезонье. Для небольших поселений эти средства позволят выполнить освещение, установить лавочки и урны, сделать новые общественные зоны, которые могут стать новой визитной карточкой наших черноморских курортов», — резюмировал Алтухов.

Ранее в Госдуме обсудили возвращение трудового воспитания.