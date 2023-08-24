«Всегда будем поддерживать»: Вику Цыганову и ее мужа повергла в шок весть о гибели главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Накануне вечером стало известно о крушении самолета Embraer-135, связанного с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По данным МЧС, все 10 человек, находившихся на борту, погибли.

Эта новость стала настоящим ударом для певицы Вики Цыгановой, которая посвятила деятельности ЧВК «Вагнер» целый альбом и активно поддерживает бойцов компании. Об этом рассказал ее супруг, продюсер Вадим Цыганов.

«Это трагедия. Мы с Викой очень сильно переживали по этому поводу. Как бы к Пригожину ни относились за июньский демарш, ЧВК «Вагнер» действительно одна из самых результативных, самых серьезных армий, которая работала», — рассказал Вадим в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, к представителям этой ЧВК все относятся с глубоким уважением.

«Вагнеровцев» всегда будем поддерживать. Это такие же русские воины, которые сражаются за Россию, а то, что их считают наемниками, неважно. Да все сейчас получают деньги, и это нормально», — отметил собеседник.

Также Вадим Цыганов выразил почтение профессионализму ЧВК «Вагнер».

«Система у них была отлажена очень сильная, поэтому их мы будем поддерживать, как и поддерживали раньше. Ну, с Богом победим. Царство небесное всем, кто погиб», — подчеркнул супруг артистки.

Ранее Вика Цыганова рассказала, уберет ли из своего репертуара хит о ЧВК «Вагнер».