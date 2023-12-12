Академики РАН одобрили подмосковную систему экологического мониторинга

Представители министерства экологии и природопользования Московской области защитили концепцию развития системы экомониторинга в регионе на комитете по программе ООН по окружающей среде Российской академии наук (РАН).

Как отметил глава областного Минэкологии Тихон Фирсов, слова которого приводит пресс-служба министерства, Подмосковье получило от академиков рекомендации по улучшению действующей системы экомониторинга. Они будут приняты во внимание и получат дальнейшее развитие.

«Наша система экологического мониторинга не только подтвердила свою эффективность на практике, но и была одобрена ведущими учеными России. <…> Мы рады, что наша работа одобрена такими высококлассными специалистами. Важно постоянно совершенствоваться, а для этого необходимо общаться с учеными, посвятившими свою жизнь науке», — подчеркнул министр.

Создание подсистемы мониторинга атмосферного воздуха обеспечивает информационное и лабораторное сопровождение природоохранных мероприятий, снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха в регионе до 23 процентов, а также уменьшает число жалоб местных жителей на состояние окружающей среды.

Развитие системы будет продолжено. До 2028 года в нее намерены внедрить в том числе автоматический мониторинг промышленных выбросов, автоматический мониторинг поверхностных и подземных вод, а также парниковых газов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с активистами развитие закрытых административно-территориальных образований.