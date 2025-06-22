Активисты Подольска собрали на берегу реки Шепчинки мусор

В Подольске более 20 активистов навели порядок на берегу реки Шепчинка, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации отметили, что общественники собрали около 5 куб. м. мусора. Субботник провели в рамках Всероссийской акции «Вода России». Для уборки территории подольские активисты преодолели 126 метров вдоль берега реки. Местная администрация поддерживает активность общественников: участникам мероприятия раздали инвентарь, перчатки и мешки.

По информации администрации, участниками субботника стали сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства», неравнодушные жители микрорайона Центральный, волонтеры. Многие горожане на регулярной основе следят за экологическим состоянием родного города.

Впервые добровольцы со всех регионов РФ объединились в 2014 году, когда было инициировано проведение акции «Вода России». Активисты решили сделать водные объекты страны чистыми и красивыми. Подмосковье не стало исключением и до настоящего времени активно принимает участие. Акция трансформировалась в масштабный экологический проект, который стал популярен.

Ранее сообщалось, что вопросы содействия регионам в развитии инфраструктуры по обращению с отходами обсуждались на полях ПМЭФ-2025.