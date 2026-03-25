Аномальное тепло побило рекорд пятилетней давности в Петербурге

В Санкт-Петербурге в среду, 25 марта, был побит очередной температурный рекорд, сообщила газета «Комсомольская правда».

Отмечается, что воздух в городе прогрелся до плюс 13,5 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня составлял плюс 12,5 градуса и был установлен в 2020 году. Примечательно, что рекордная температура была зафиксирована, несмотря на облачную погоду.

Это не единственное достижение нынешней весны. Так, например, 17 марта стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений в Северной столице. Средняя температура за день составила плюс 8,6 градуса, а ночью столбик термометра не опускался ниже плюс 3,8 градуса.

На фоне аномально теплой погоды городские сады и парки закрыли на просушку. Как отмечают синоптики, в этом году сезонное закрытие началось на 10 дней раньше обычного. Причина — большое количество снега, выпавшего зимой, и резкое весеннее потепление.

Более того, специалисты опасаются, что талые воды могут повредить растения и дорожки. Парки в Петербурге откроют для посетителей, когда почва достаточно просохнет и исчезнет угроза размыва. Точные сроки открытия будут зависеть от погодных условий.

