В подмосковных Клину и Дмитрове полностью растаял снег

В Москве и Московской области на этой неделе ожидается переменчивая весенняя погода: ночные температуры будут колебаться около нуля градусов, а днем воздух прогреется до плюс 13-16 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

В субботу, 28 марта, синоптик спрогнозировал небольшое потепление: столбики термометров поднимутся до плюс 15-18 градусов по Цельсию.

Тишковец отметил, что снежный покров в столице постепенно тает. По его данным, полностью снег в столице исчезнет к 3 апреля. Сейчас же высота сугробов в городе составляет от 11 до 15 см.

При этом на севере Подмосковья зима уже сдала свои позиции: в Клину и Дмитрове, например, снег растаял в среду, 25 марта. А вот в южных районах, например в Коломне и Кашире, еще сохраняется 28-сантиметровый слой.

В начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается дождливая погода. Не исключено возвращение весенних холодов и выпадение осадков в разных фазах — от дождя до мокрого снега.

Ночью, по словам Тишковца, возможны заморозки, на дорогах местами ожидается гололедица. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательными. Днем температура воздуха будет держаться на уровне 10 градусов тепла.

