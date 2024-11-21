Биолог Соловьева: изменение климата является ключевой угрозой для существования каспийских тюленей

На берегу Каспийского моря в Казахстане за последний месяц нашли почти две тысячи погибших тюленей. При этом животные не были ничем заражены. Точную причину установят после завершения всех лабораторных исследований. По словам биолога Марии Соловьевой, вынос мертвых каспийских тюленей на берег наблюдается практически ежегодно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что каспийская нерпа является единственным млекопитающим в Каспийском море. Сегодня особей насчитывается 200-300 тыс., при этом угрозу исчезновения каспийских тюленей сегодня никто не ставит под сомнение. По крайней мере, выбросы регистрируются практически каждый год.

По мнению эксперта, вероятными причинами массовой гибели каспийских нерп в осенне-зимний период называют как экологическое загрязнение стоками и нефтью, так и инфекции и деятельность браконьеров. Однако версия с удушением тюленей природными газами на данный момент является ключевой.

Она подчеркнула, что зафиксированный в Казахстане выброс мертвых тюленей ничем не отличается от предыдущих эпизодов. Смерть животных наступила за две-три недели до выноса туши на берег, они выглядят упитанными и здоровыми, без патологий внутренних органов. Тем не менее эти выбросы не настолько массовые, чтобы это свидетельствовало о вымирании популяции из-за них. Куда большую угрозу для вида представляет изменение климата и самого Каспийского моря.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе подтвердили массовую гибель собак в Таштагольском районе.