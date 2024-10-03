Биолог Трофимова назвала причины активности майских жуков в Московской области

В Подмосковье, несмотря на осень, начали активничать майские жуки. По словам биолога Ольги Трофимовой, насекомые могли проснуться в силу довольно теплой сентябрьской погоды. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что обычно они летают с конца апреля до середины июня, однако в текущем году лет насекомых проходил с большим опозданием в связи с резким похолоданием с минусовыми показателями в мае.

По мнению эксперта, в целом жизнь жуков не такая уж и длинная: самка откладывает яйца и погибает. Само яйцо развивается примерно полтора месяца, потом из него выходит личинка, которая растет, трижды линяет и после последней линьки превращается в куколку. Еще через полтора месяца появляются уже взрослые жуки. После вылета насекомые живут примерно месяц.

Ранее жителям Подмосковья объяснили, почему нельзя уничтожать майских жуков.