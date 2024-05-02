Жителям Подмосковья объяснили, почему нельзя уничтожать майских жуков

В Подмосковье заметили первых майских жуков. Жителей региона призвали не уничтожать этих насекомых, чтобы не навредить экосистеме.

Как отметили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области, майские жуки — ценный источник пищи для пернатых, которые выкармливают птенцов.

Взрослые особи майских жуков живут всего несколько дней, они совершают массовый вылет только лишь для того, чтобы продолжить род, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Майского жука знает, пожалуй, каждый житель Подмосковья, он является своеобразным символом мая. Встретить это насекомое можно в период с конца апреля по середину мая. <…> Майский хрущ является распространенным видом, не занесенным в Красную книгу, однако во время ежегодного сезонного вылета служит источником пищи для многих насекомоядных животных», — объяснил глава областного Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благоустройство территории вокруг Южного озера в Черноголовке будет завершено раньше установленных сроков.