Более 100 тысяч сеянцев хвойников высадят в Подмосковье в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Уже 16 сентября в Подмосковье проведут акцию «Наш лес. Посади свое дерево». Об этом напомнили в пресс-службе Комлесхоза Подмосковья.

Ожидается, что на 24 лесных участках общей площадью чуть более двадцать семь гектаров планируется посадить почти сто две тысячи сеянцев основных лесообразующих пород нашего региона.

Зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов уточнил, что более семидесяти двух тысяч сеянцев сосны посадят на территории Егорьевского, Звенигородского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Ногинского, Орехово-Зуевского, Ступинского, Шатурского лесничеств и лесничества «Русский лес».

А еще почти тридцать тысяч сеянцев ели планируют посадить на территории Бородинского, Дмитровского, Истринского, Клинского, Наро-Фоминского, Талдомского и Шатурского и лесничеств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей в рамках акции «Шар желаний».