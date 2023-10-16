Более 142 тысяч сеянцев и саженцев высадили в Подмосковье в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево»

В этом году к традиционной осенней акции «Наш лес. Посади свое дерево» присоединилось более 31 тысячи человек, в том числе почти две с половиной тысячи волонтеров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Комлесхоза.

С 16 по 30 сентября на 746 участках было высажено 142 188 сеянцев и саженцев различных деревьев и кустарников. Так, на землях муниципальных образований было высажено почти тридцать шесть с половиной тысяч саженцев фруктовых и декоративных деревьев и кустарников. Большего всего площадок акции было организовано в городских округах Химки (123), Люберцы (61), Клин (43).

«На 24 лесных площадках только за один день 16 сентября в посадке леса приняли участие 3 505 человек, которые посадили 101 730 сеянцев сосны и ели. Еще на двух лесных площадках в рамках акции было проведено дополнение — 200 человек посадили еще 4 000 сеянцев», - рассказал руководитель ведомства Олег Баженов.

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